Gabriela Di Gioia

PORTOCANNONE. Gabriela Di Gioia compie un anno, per lei una testimonianza di amore infinito da parte dei genitori:

«Nel giorno del tuo compleanno vogliamo dirti grazie. Grazie per essere come sei, per amarci per quelli che siamo, per averci reso genitori in un modo che è solo tuo. Grazie per le risate piene, i baci che ci sciolgono, le esperienze fatte insieme. Grazie per averci fatto capire che ogni bambino è unico e irripetibile, per averci insegnato altre sfaccettature dell’amore, per averci messo a dura prova la nostra resistenza e aver temprato la nostra pazienza. Grazie per avere la capacità di riportare tutto all’essenza, di averci aperto nuovi orizzonti.

Il nostro augurio per te, nel giorno del tuo compleanno, è che tu possa vivere un’esistenza piena di amore, di salute, di momenti di gioia, di scoperta, di compassione, di esperienze che ti rendano sempre una donna migliore. Che tu possa essere sempre libera di esprimerti e di vivere a modo tuo, di tirare fuori sempre la parte migliore di te. Buon primo compleanno amore nostro ❤️».