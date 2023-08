Antonio D'Avirro e Maria Pia Barbieri

SAN MARTINO IN PENSILIS. 46 anni di matrimonio per Antonio D'Avirro e Maria Pia Barbieri. Per loro questo messaggio dal profondo del cuore di tutti i familiari: «Avete vissuto 46 anni insieme, avete cresciuto ed educato i vostri figli, avete goduto delle gioie, e senz'altro avrete incontrato qualche difficoltà; ma quel che conta è che siete ancora insieme. Avete resistito alla prova del tempo, crescendo sempre di anno in anno. Possano le vostre vite continuare ad essere piene di amore, risate e felicità. Tantissimi auguri di Buon Anniversario di matrimonio».