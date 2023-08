Marianna Iacovelli

TERMOLI. Si trasferisce da Termoli a Modena, per Marianna Iacovelli un messaggio dai suoi amici del cuore: «Cara Marianna Iacovelli dopo 47 anni lascerai la tua amata Termoli per esigenze lavorative e per raggiungere il tuo amato marito Matteo. Noi ti facciamo i migliori auguri per il tuo futuro è un grande in bocca al lupo. Ti vogliamo tanto bene».

I tuoi cari amici: Michela, Mauro, Daniele, Lina, Marianna, Massimo, Paola e Ciccio.