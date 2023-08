Vincenzo Cordisco

CAMPOMARINO. Vincenzo Cordisco compie oggi 64 anni. «Oggi è un giorno speciale, ma del resto ogni giorno passato insieme lo è. 64 sembrano tanti però c’è un modo per non sentirli: basta non festeggiare il tempo che passa, ma passare il tempo festeggiando!

Segui questo semplice, ma efficace, consiglio da parte di chi ti vuole bene ed il resto della vita sarà una bellissima passeggiata insieme a noi. Auguri di buon compleanno, Costanza, Flavia e Gloria».