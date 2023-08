Zia Rosina Palombo

LUCITO. Tantissimi auguri a zia Rosina per i suoi splendidi 103 anni, trascorsi nell’affetto della sua famiglia e nell’abbraccio della comunità Lucitese, oggi rappresenta dal sindaco, Giovanni Marasca, che festeggia con lei questo grande traguardo!

La signora Rosa Palombo è nata a Lucito il 30 agosto 1920, è sopravvissuta alla guerra e nel 1945 è andata in sposa a Pasquale Settanni anche egli del 1920 morto a 90 anni. Sono rimasti insieme per ben 65 anni. Ha svolto il lavoro di commerciante, regalando a tutti sempre sorrisi e consigli. Infatti in paese la ricordano con simpatia ed affetto.