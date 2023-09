Lorenzo Orlanducci e Sara Miozza

GUARDIALFIERA. Avere come nonno Vincenzo Di Sabato è una fortuna, nel giorno delle nozze invece che un semplice messaggio di auguri, a Lorenzo Orlanducci e Sara Miozza, ieri sposi, arrivano i «Pensieri di un nonno concitato».

«La Bibbia si apre con l’annuncio della Creazione: “al sesto giorno Dio creò l’uomo e la donna e disse loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra” (Gen. 1,27-28).

Dalle prime pagine della Genesi, dunque, la Sacra Scrittura non smette di soffermarsi sul matrimonio e sul “mistero” della vita coniugale; e seguita così, fino alle battute finali dell’Apocalisse. Proprio nell’ultimo libro della Bibbia, al Capitolo 19, Giovanni (giovane discepolo che Gesù amava, ma ormai vecchio), proprio lui, intona dall’isola di Patmos il cantico della felicità, il più bello fra tutti Sacri Testi: “Alleluja, rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria, perché son giunte le nozze dell’Agnello e la sua sposa è pronta". (Ap. 19,8).

Pronta è anche Sara - la sposa di oggi - pronto è Lorenzo il suo sposo: perché loro, non il Sacerdote sono “i ministri” della grazia di Cristo a conferirsi mutualmente i doni del Matrimonio Sacramentale. E son venuti da Roma, Città Eterna, a celebrarlo in questa marginalità, a Guardialfiera, ieri - 1° settembre e 1° venerdì del mese – qui, nella Cattedrale del Perdono, monumento maestoso di pietre parlanti e di arte, di equilibrata sobrietà e di sacrali privilegi.

Da grossi finestroni istoriati, oggi piovono colori sulla navata e sui lastroni lucenti di pietra noce, levigati dai passi e dai secoli. Grondano su un dialogo di culto tra don Julio Lari, loro Direttore Spirituale, e essi – novelli Sposi - sottomessi dinanzi a Dio; gocciolano su Padre Anbu, su don Fernando, su don Nicola, sacerdoti Concelebranti. Illuminano d’immenso l’artistica pergamena con la quale Papa Francesco impartisce la sua propiziatrice Benedizione Apostolica. Accendono le voci e le note musicali più vivaci e melodiose del Coro Polifonico “San Giuseppe” di San Martino in Pensilis. C’è un blitz di luce per tutti. Balugina anche su nonna Carolina (da 61 anni mia sposa) trasferita d’urgenza giovedì scorso al “San Timoteo”, ma tornata già in casa propria, per porgere un dono redentivo agli Sposi, mediante la sua gaudiosa sofferenza.

A Sara e a Lorenzo, coniugi di sicura speranza - protagonisti di vita sana nella Chiesa e nel mondo – il mio’ abbraccio affettuoso, congiunto a quello della nonna. E l’auspicio che “il tutto bello” di oggi si conservi, si prolunghi, si rinnovi. Che assomiglino essi a “quell'uomo saggio il quale ha costruito la sua casa sulla roccia. E cadde la pioggia, strariparono i fiumi, e soffiarono i venti che si abbatterono su quella casa; ma essa non crollò, perché era costruita sulla roccia”. (Mt. 7, 24-25).

Vincenzo – Vostro nonno».