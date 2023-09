Gian Marco D’Imperio e Mariagiovanna Scetta

CASACALENDA. Lui di Casacalenda, lei di San Salvatore Telesino, che giorno speciale per Gian Marco D’Imperio e Mariagiovanna Scetta, che alle 11.30, a Castel Campagnano, in provincia di Caserta, fanno sbocciare fiori d’arancio, coronando la loro storia d’amore. Ai novelli sposi: «Auguri per una meravigliosa vita insieme da Giandomenico, Rosa Maria, Marco, Souhir, Jacopo e Diler».