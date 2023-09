Erica Aprile e Giuseppe Greco

TERMOLI. «La gioia che ora provate vi accompagni per tutta la vita, e questo giorno rimanga per voi un ricordo indimenticabile. W gli sposi!» Un giorno indimenticabile, oggi, domenica 10 settembre, Giuseppe Greco ed Erica Aprile convolano a giuste nozze, coronando il proprio sogno d'amore, nella cerimonia che sarà celebrata a Poggio Costantino. Per loro, infinite felicitazioni e auguri da parte delle famiglie.