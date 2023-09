Luciano Di Lorenzo

TERMOLI. Che giorno fantastico per Luciano Di Lorenzo, che ieri mattina, alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in via Argentina, ha incontrato per la prima volta Gesù, nel sacramento della Prima comunione.

Un momento di quelli che scandiscono una vita e il percorso di crescita, festeggiato dalla famiglia in modo adeguato. A Luciano, nostro fedelissimo lettori (e anche inviato speciale, talvolta) augurissimi da Termolionline.