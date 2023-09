Ivan Aldo de Cesare

TERMOLI. Un giorno di quelli da ricordare per davvero. Ivan Aldo de Cesare compie oggi 18 anni.

I genitori, Doriano de Cesare e Patrizia De Stefano, per la ricorrenza in cui diviene maggiorenne, gli dedicano questo magnifico pensiero: «Desiderio di essere genitori, di amare un figlio anche di cuore e non di pancia non credevamo fosse così bello, fino a quando sei arrivato tu splendido angelo, sei un ragazzo speciale amato da tutti e oggi nel giorno del tuo 18esimo non possiamo che augurati ogni bene che la vita potrà offrirti e che meriti ti vogliamo bene papà Doriano e mamma Patrizia».