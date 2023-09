Giovanni Di Rosa

COLLETORTO-TERMOLI. Auguri per i 60 anni di Giovanni Di Rosa, compiuti ieri, sabato 16 settembre.

«Un momento per rinnovare la gratitudine per il grande dono della vita. Un "grazie" da custodire ogni giorno nel cuore, accompagnati lungo il cammino dalle persone che ti amano. Tante esperienze, incontri, progetti, rinnovando e valori più belli che ti contraddistinguono come un padre, un marito, un figlio, un amico esemplare.

I tuoi sessant'anni sono un'occasione per rinnovare con entusiasmo questo "grazie" affrontando anche le difficoltà con l'amore donato e ricevuto. Grazie a te, per esserci, sempre. Ti vogliamo un mondo di bene, buon compleanno Giovanni!»