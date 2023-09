Giovanni Marcovicchio

TAVENNA. Il sindaco Paolo Cirulli, l'amministrazione comunale e la comunità di Tavenna, porgono i più sinceri auguri al nostro compaesano Marcovicchio Giovanni che oggi 19 Settembre 2023 compie 102 anni. Giovanni è da diversi anni che risiede a Portocannone dalla figlia.

Compiere 102 anni vuol dire aver percorso un lungo cammino,fatto di tanti sacrifici,aver vissuto tanti momenti e avere tanti ricordi.

Gli anziani rappresentano una ricchezza per la nostra società,ascoltandoli si ha l'occasione di apprendere qualcosa da chi l'ha vissuto in prima persona; è un ricordare emozionandosi ed emozionando. L'ascolto è quindi un valore fondamentale per mettere a contatto le generazioni e creare un ponte tra esse. Gli anziani sono la bussola del mondo, sanno dirci se abbiamo smarrito la strada e come aggiustare la rotta.

Rinnoviamo nuovamente gli auguri a Giovanni e auguriamo a tutti una buona giornata.