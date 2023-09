Adriana Lafratta

GUGLIONESI. I suoi primi 70 anni: Adriana Lafratta oggi varca questa soglia anagrafica e nel giorno del suo compleanno viene festeggiata nel migliore dei modi: «Sei come un diamante, non invecchiare mai».

«Anche se passano gli anni, conservi sempre intatta la tua bellezza, e se il tempo che scorre ti preoccupa, non temere, perché le candeline in più sulla tua torta non fanno che illuminare il tuo splendido sorriso! Auguri mamma!

Tantissimi auguri, ti vogliamo bene». Un messaggio che giunge da Concetta, Romano, Morena, Debora e Alisya.