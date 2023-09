Marta Beben

TERMOLI. Marta Beben compie 50 anni e la sua Aleksandra rivolge gli auguri alla sua mamma.

«Hai creduto in me quando non ci credevo nemmeno io. Mi sei stata accanto nei momenti più difficili, e non sono stati pochi. Sei un grande esempio di donna, ma soprattutto una brava mamma. Lo sai che non sono molto brava a parole, ma nonostante questo ci tenevo a farti questa breve dedica. Buon compleanno mamma, ti voglio bene. Da Aleksandra».