Suely Regia Corte

TERMOLI. Entra in doppia cifra la ormai non più piccola Suely Regia Corte e per lei ci sono gli auguri della sua famiglia.

«Oggi 1° ottobre, gli auguri piu speciali vanno a Te mia cara Suely. Un giorno eri la bambina che mi rubò il cuore, ora sei la ragazza che lo riempie di gioia e orgoglio. Felice compleanno figlia mia. Sono arrivati anche per Te i 10 anni, data importante per il tuo cammino di vita, un lungo percorso fatto di sorrisi che solo tu ci sai regalare. Ti vogliamo un'immensità di bene. Auguri Principessa da mamma Samira, Alessandro e dalle tue adorate sorelle, Jody ed Elettra ❤️».