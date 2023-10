Romano Cimaglia

GUGLIONESI. «Sei un uomo meraviglioso e in questo giorno così speciale non posso che offrirti i miei auguri, perché il mio cuore è già tuo!» Arrivano auguri speciali dalla sua famiglia per Romano Cimaglia.

«Buon compleanno amore mio, che la tua vita sia sempre come la nostra storia d'amore: piena di gioia e di sorprese, oltre che ricca di amore e di felicità. Sei il mio grande uomo, grazie di esistere e ti amo come sei». «Tantissimi auguri da tua moglie Concetta e dai tuoi figli, tesoro bello».