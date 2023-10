Vincenza Miletti

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Confetti rossi in casa Miletti!

«Congratulazioni a Vincenza per la laurea in Architettura, conseguita lo scorso 27 settembre presso l'Università degli Studi Roma Tre! Ti auguriamo che alla carriera universitaria brillantemente conclusa possa far seguito un altrettanto radioso futuro professionale. Tantissimi auguri da mamma, papà e Gemma».