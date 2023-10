Vittoria Cappiello

ROTELLO. Benvenuta Vittoria.

In famiglia ora siamo in otto! Hai bussato con dolcezza alla porta di casa dove hai trovato due fratellini, tre sorelline e una mamma e un papà entusiasti che già sono pronti a riempirti di immenso amore. Venerdì 6 ottobre 2023, alle 7.37, presso l'ospedale San Timoteo di Termoli, è nata la piccola Vittoria Cappiello. Un dono immenso, in una famiglia numerosa che esprime tutta la bellezza della vita in un piccolo paese del Molise, Rotello, e riempie di significato la gioia di rimanere nei luoghi di sempre. Infiniti auguri ai genitori Michele Cappiello e Gemma Greco, ai fratelli Emiddio e Antonio, alle sorelle Eva, Michela e Costanza, alla nonna Eva e un pensiero dal Cielo per i nonni Antonio ed Emiddio insieme a tutti gli amici.

Un ringraziamento a tutto il reparto e al Punto Nascita dell'ospedale San Timoteo per la professionalità e le premure. Il Signore ricolmi tutta la famiglia di ogni grazia e benedizione nell'affidamento amorevole alla Vergine Maria.