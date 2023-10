Soleil Stelluto

TERMOLI. Soleil Stelluto compie un anno e nel giorno di gioia in cui spegne la prima candelina, per lei c'è questo messaggio speciale di auguri:

«E siamo qui a festeggiare già il tuo primo compleanno, un anno pieno di amore, di molte cose che fanno le bimbe di età più avanzata, sei avanti amore mio in tutto quello che fai, da quando sei nata ad oggi ci hai riempito di tutto, ti amiamo follemente amore della nostra vita, vorrei scriverti moltissime cose, ma ora mi fermo qui, altrimenti non basterebbe un libro per scrivere tutto quello che ho nel mio cuore, lì tengo stretti a me, sei una bimba vivacissima, continua sempre così principessa, sei sempre solare e fai dimenticare tutti i pensieri dalla testa, ti amiamo immensamente, la tua unica zia Franca, zio Francesco, nonna Giuseppina, i tuoi cugini Carmen e Samuele».