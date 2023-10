Giannicola e Michele

CASACALENDA. «Ieri sera, 9 ottobre, sono nati due splendidi bambini! Due piccoli nuovi cittadini di Casacalenda!

Giungano alla famiglia i più calorosi auguri da parte di tutti noi!

Alle 17:00, oggi pomeriggio, le campane della Chiesa di Santa Maria Maggiore e del Convento Sant'Onofrio suoneranno a festa per qualche minuto in segno di gioia per tutta la comunità.

Ancora tanti cari auguri! La SindaKa.

Ogni volta che nasce un bambino, sboccia un fiore sulla mano del tempo. (Fabrizio Caramagna)».