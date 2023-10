Gino Mecci e Gianna Lezzi

TERMOLI. 40 anni di matrimonio per Gino Mecci e Gianna Lezzi.

«È bello vedervi ancora così uniti anche dopo 40 anni di matrimonio, vi siete detti sì davanti al Signore, sperando in una vita felice serena e piena di gioie, ma la vita non sempre è così voi avevate giurato "amore eterno", nella buona e nella cattiva sorte, in salute e malattia, e così avete fatto sempre insieme sempre uniti. E ci avete trasmesso un bellissimo esempio. Vi auguriamo di continuare a volervi bene come il primo giorno ed anche di più, vi vogliamo bene».

Da Alessandra e Paolo.