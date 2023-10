Francesco Scinocca e Michelina D'Alessio

BOJANO. Nozze d'oro per una coppia fantastica, quella che si celebrano oggi: da 50 anni, infatti, Francesco Scinocca e Michelina D'Alessio sono sposi felici. In questa giornata speciale, in cui saranno festeggiati dai loro cari, per Francesco e Michelina ci sono gli auguri dei loro amici di Isernia.