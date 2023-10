Michele Iantomasi

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Per la famiglia Iantomasi è d'uopo la triangolazione geografica tra Molise, Sardegna e Germania, per porgere i sentiti auguri, che oggi arrivano a Michele Iantomasi, nel giorno in cui compie 35 anni, direttamente nella località bavarese di Forheim.

«Buon compleanno auguri speciali per i tuoi 35anni a te che sei un figlio speciale, sempre forte e coraggioso, che tutti i tuoi sogni e desideri si avverino e tu possa ottenere tutto il successo e la gioia che desideri auguri, da mamma e da Salvatore dalla Sardegna e dalla tua piccola principessa Emily. Inoltre, auguri dalla moglie Giulia, dalla zia Teresa e da Monica».