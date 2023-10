Alfredo Metere e Silvana Di Vittorio

TERMOLI. Nozze d'oro tra Alfredo Metere e Silvana Di Vittorio, che oggi celebrano 50 anni di matrimonio.

«Ciò che nei romanzi è noto come romanticismo e amore, nella vita reale è impegno e sacrificio. La vostra storia è un esempio per noi di ciò che occorre per essere marito e moglie! Grazie per l'amore di cui ci avete ricolmato in questi 50 anni! Vi vogliamo bene! Roberta e Giuseppe, Andrea e Ilenia e le vostre principesse Anna, Aurora, Grazia, Alessia e Rita».