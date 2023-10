Noemi Vincelli

GUGLIONESI. Noemi Vincelli compie 18 anni. Per lei questo messaggio d’auguri dalla mamma Maria Rosa. «Buon compleanno al mio raggio di sole.

Auguri a quei due occhi color smeraldo che il destino ha scelto che ereditasse da me e che ti hanno resa ancora più preziosa se possibile. Tu sei una parte di me in giro per il mondo, credo in te e non dimenticare mai quanto è infinito il nostro amore.

Sei stata, sei e sarai sempre la cosa migliore che la vita mi ha dato. Noemi che questo sia uno dei tantissimi giorni emozionanti che la vita ha in serbo per te. Con amore, la tua mamma».