Valeria Di Palma

COLLETORTO. Valeria Di Palma si è laureata in Ingegneria Biomedica all’Università Politecnica delle Marche, discutendo la tesi «Relazione tra aree delle decelerazioni della frequenza cardiaca fetale è stato di salute alla nascita», con la relatrice, professoressa Laura Burattini, e la correlatrice Agnese Sbrollini. Dissertazione avvenuta ieri, giovedì 26 ottobre.

Dai genitori Rufino Di Palma e Anna Aloia, alla “Vita nostra”, come hanno chiamato Valeria, questo messaggio di auguri: «Si è concluso anche per te questo percorso con grande impegno e dedizione. Scegliere questa facoltà è stato difficile e, nonostante tutto, da oggi possiamo chiamarti Dottoressa. È solamente l’inizio di un grande futuro per te, futura ingegnere. A te, Valeria, congratulazioni dai tuoi genitori, tua sorella Dora, i nonni che ti hanno protetto dal cielo, dai tuoi parenti e tutti gli amici che fanno parte della tua vita. Siamo tutti così immensamente orgogliosi di te».