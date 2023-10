Sara Simone

TERMOLI. Parma, 28 ottobre 2023, al Conservatorio Arrigo Boito Sara Simone ha conseguito il diploma accademico del primo livello di flauto.

«Carissima Sara, con tutta la passione, l’amore e il costante impegno profuso in questi anni nello studio per la musica, spesso fatto anche di rinunce e sacrifici, ma sempre con coraggio e consapevolezza, restando sempre umile, sei giunta a questo importante e meraviglioso traguardo da sempre sognato. Congratulazioni per la tua laurea da tutti noi, che ti abbiamo sempre sostenuto in tutte le tue scelte, il percorso continua in questo conservatorio, uno dei maggiori istituti di alta formazione musicale in Italia e in Europa "Arrigo Boito” di Parma, ma siamo sicuri che con la tua perseveranza, supererai tutti gli ostacoli e le difficoltà per ottenere tutti i successi professionali più ambiti che la vita ti riserverà. Siamo orgogliosi di te, felicissimi oggi di festeggiarti, meriti tutto il successo di questo mondo!

Auguri dottoressa Sara Simone, ad majora semper!»

