Giacomo Benedetto

MONTENERO DI BISACCIA. Secondo traguardo universitario per Giacomo Benedetto, di Montenero di Bisaccia, che dopo la Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (Scienze Motorie), ha raggiunto il 4 novembre scorso l’obiettivo della seconda laurea, questa volta in Fisioterapia, presso l’Università degli Studi dell’Aquila, con la votazione di 110 e Lode.

Grande la felicità e la soddisfazione per i genitori Nicola e Gabriella che, insieme con il fratello Osvaldo, Erika e la piccola nipotina Asia, rivolgono i più fervidi auguri a Giacomo per un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.