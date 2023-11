Giuseppina Urbano

GUGLIONESI. Un felice compleanno a zia Giuseppina Urbano, 82 anni. Esempio di forza, fatica ed onestà d’altri tempi! Che con la sua volontà non si arrende mai e, visto che non si trovano giovani per raccogliere le olive, le sta raccogliendo a mano 7 ore al giorno.