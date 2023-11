Felicia Polimene

TERMOLI. Un compleanno speciale, e non lo diciamo per dire. Una cara amica, Felicia Polimene, taglia il traguardo dei 60 anni. Lo fa splendidamente, come questa foto che pubblichiamo, è normale... per chi come lei è cresciuta e vissuta nel mondo delle fotografie.

Un messaggio di auguri profondo e sincero le giunge dalle persone più care, il marito Joe e i figli Matteo ed Erika. Ovviamente, auguri anche da Termolionline.