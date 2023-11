Rocco Morra

TERMOLI. Diventare maggiorenni vuol dire avviarsi al cammino della vita inseguendo con maggiore responsabilità i propri sogni: augurissimi a Rocco Morra, che oggi compie 18 anni.

«18 anni e legalmente libero di fare tutto quello che hai sempre fatto fin dall’età di quando eri un bebè birichino. A 18 anni si corre il rischio di diventare seri, ovviamente non vale per te! Ma a parte gli scherzi… Oggi c’è tanta nostalgia nel vederti ormai maggiorenne ma per noi rimarrai sempre il nostro cucciolo di casa. Siamo fieri di vedere la tua determinazione nel raggiungere i tuoi obiettivi. A te animo puro, amante dei cani e della danza, vulcano di energia, ragazzo pieno di creatività e di stile, ti auguriamo di non smettere mai di inseguire i tuoi sogni perché siamo sicuri che uno come te può solo volare alto. Tantissimi auguri per i tuoi 18. Da tua sorella Anna, papà, famiglia e soprattutto da mamma e nonna che da lassù staranno cantando per te».