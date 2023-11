Alessandro Nardella

TERMOLI. Il nostro amico Alessandro Nardella compie 40 anni. Un giorno speciale per chi, come lui, è abituato a documentare il corso del nostro tempo. Un traguardo che verrà condiviso anche da lassù, nel ricordo eterno di mamma Rita, e da coloro che lo affiancano, volendogli bene, come papà Amedeo, del fratello Antonio e della sua Rossella.

Auguri che sono estesi da parte di tutti gli amici e dei colleghi, in un sincero abbraccio collettivo.