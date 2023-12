Giuseppe Vitulli

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Auguri al neo dottore Giuseppe Vitulli che il giorno 28 novembre 2023 si è laureato in "Ricerca Sociale, Politiche della sicurezza e Criminalità" presso l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti, con voto 110 su 110.

Congratulazioni per questo traguardo importante raggiunto con grande impegno, serietà e maturità. Questo giorno felice e tanto atteso ha ripagato tutti i sacrifici per permetterti di inseguire i tuoi sogni e le tue passioni. Sperando sia solo il primo passo per realizzarli tutti e spingerti sempre più lontano, ti auguriamo tanta fortuna e felicità per il futuro. Siamo tutti fieri ed orgogliosi di te!!!

Zio Vincenzo, zia Elena, Lucia, i tuoi genitori, Elisa, Mariangela, Adamo, Margherita, i nonni e tutti i parenti.