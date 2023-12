Gennaro Abiuso

SAN MARTINO IN PENSILIS. Per Gennaro Abiuso ieri, Venerdì 1° dicembre, è stato il gran giorno da cui ha abbracciato il riposo professionale.

Ne soffriranno, ma saranno certamente contenti, tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e frequentare il suo locale. Da tutti loro, per Gennaro: "I migliori auguri dagli agli amici del bar-tabacchi di San Martino in Pensilis per una pensione serena e rilassante".