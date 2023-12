Federica Benenati

TERMOLI. Un compleanno in "voga". È quello di Federica Benenati, che oggi compie i suoi primi e fatidici 18 anni. Per lei questo messaggio di auguri: «Cara Fede, o forse meglio dire citl (che quasi non sei più ormai), il gruppo Voga Murene, Sbarroni e il nostro timoniere Saverio Lacerenza ci tenevano a farti i migliori auguri in questo giorno così speciale.

Vicini con il cuore, con la mente e con tutto il nostro affetto a te che sei speciale e brilli nella tua semplicità, non smettere mai, porta sempre con te quel sorriso che ti contraddistingue.

Hai una vita davanti che aspetta solo te, vai a prendetela! Spalle in fuori, testa alta, forza e coraggio anche se alla fine, tu ne hai da vendere. Che tu abbia sempre il vento in poppa per navigare in un mare di felicità e soddisfazioni,

Ancora auguri Fede, goditi questo giorno al meglio!»

