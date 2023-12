Lucia Di Zillo

PETACCIATO-CASALBORDINO. Auguri doppi per la nostra amica Lucia Di Zillo, che oggi festeggia l’onomastico e il suo compleanno, spegnendo 56 candeline.

«Oggi mi autocelebro. Dal momento che molti criticano il mio apparire social, non vi voglio deludere: mi metto sul giornale. Auguri a me e buon ottavo complimese al mio piccolo nipotino Nicholas.

Lui e Dominik sono i principi del mio cuore. Grazie a chiunque mi voglia un pizzico di bene, familiari, amici e ai miei angeli mamma e papà che so continuerete a vegliare sulla "vostra tempesta"

Un grazie di cuore al direttore Emanuele Bracone».

A Lucia una piccola dedica dalla nostra redazione.

“Il tempo passa, ma i giorni non si perdono, anzi, si raccolgono come granelli di sabbia in fondo alla clessidra…auguri!”