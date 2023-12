Cinzia Ferrante

TERMOLI. Diviene difficile, ma non impossibile, rivolgere auguri sinceri a una persona speciale, purché non siano banali. Oggi, una nostra cara amica, ma amica davvero di tante persone, compie 40 anni.

Cinzia Ferrante nel corso degli ultimi 4 anni e mezzo si è fatta conoscere e apprezzare per il suo impegno civico, anche dietro le quinte, non soltanto sotto i riflettori delle iniziative promosse nell'ambito del comitato Molisanità L 113 (Ex Voglio nascere a Termoli).

A lei gli auguri di Luciano, Alberto, della sua famiglia.

«La vita è troppo preziosa per fare ciò che non ci va. Per i 40, le auguriamo di raggiungere sempre la felicità ricercata e meritata, non curante del tempo che passa. Auguri di cuore!», questo il messaggio di Termolionline, condiviso con Pranz, Ale, Maria Grazia, Laura e Nicola.

Un messaggio che si arricchisce di puro sentimento di amicizia fraterna: «40 anni! Un traguardo importante, raggiunto non sempre con il sorriso smagliante ma sicuramente con tenacia davanti alle mille avversità. Che i tuoi 40 siano l'inizio di una pagina nuova della tua vita in cui noi continueremo a camminare al tuo fianco e dove io sarò sempre un passetto indietro per riprendere qualche caduta e per spingere qualche rincorsa. Buon compleanno, ti vogliamo bene, Debora Giuseppe, Eliana, Luciana e Antonio».