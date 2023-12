Simone Tancredi

PETACCIATO. Uno di quei giorni attesi a lungo, una di quelle tappe nel cammino di vita che ti formano e ti fanno ambire a nuovi, importanti traguardi. Oggi, Simone Tancredi compie 18 anni e diventa maggiorenne. Per lui un messaggio di auguri davvero speciale, da chi ha da sempre stretto in un abbraccio amorevole il neo 18enne, mamma Angela Taronno e la sorella Carla. «Finalmente hai raggiunto una prima tappa importante! Mentre continui a crescere e diventare un adulto, vivrai la tua vita. Avrai momenti di felicità e momenti di delusione.

Ricorda che la vita ha i suoi alti e bassi e non è sempre giusta, ma so che sarai forte e che saprai rialzarti.

Vivi i tuoi sogni. Scopri cosa ti rende felice e perseguilo. Segui un percorso a tua scelta non mio, non di tuo padre o di nessun altro.

Non prendere la vita troppo seriamente. Divertiti. Ridi di te stesso quando commetti degli errori.

Non preoccuparti di cose che non puoi controllare. Hai solo una vita, quindi goditela al massimo.

Ama e accetta te stesso incondizionatamente. Avrai sempre te stesso anche quando gli amici vanno e vengono, quindi rendilo il tuo miglior rapporto.

Il modo in cui ti tratterai mostrerà agli altri come trattarti, quindi concediti come se fossi il tuo migliore amico. Sii gentile, rispettoso e amorevole con te stesso, qualunque cosa accada. Questo è l’augurio migliore che io possa farti per i tuoi 18 anni. Ti vogliamo bene, la tua mamma e Carla».