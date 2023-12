Alessandro Beato

TERMOLI. Beato Alessandro, con un 110 e lode il gioco di parole è d’obbligo. Culmina con una laurea in Scienze Biologiche all’università Alma Mater di Bologna la carriera accademica del giovane studente Alessandro Beato, costellata di successi scolastici, con due premi Gente di Mare a Termoli, riconoscimenti nazionali e una menzione prestigiosa sul registro delle eccellenze del Miur.

«Siamo lieti di condividere un altro brillante successo di Alessandro Beato che si è laureato con lode in scienze biologiche.

Noi tutti sappiamo che i suoi super poteri ed il suo meraviglioso cervello sono “solo” frutto di impegno, costanza e determinazione.

Quindi congratulazioni per la laurea e auguri per il futuro, con la certezza che, se Alessandro metterà lo stesso spirito che ha usato fino ad ora, non farà altro che brillare ancora di più!

Auguri da mamma, Lorenzo, gli zii, nonno Antonio e tutti gli amici che gli vogliono bene».