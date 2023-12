Debora Staniscia

TERMOLI. Una dichiarazione d'amore tra sorelle. È questo quello che Cinzia dedica a Debora Staniscia nel giorno del suo compleanno.

«Ogni persona dovrebbe aver accanto qualcuno come te: sempre presente anche se lontana, giusta, leale che ti rimane vicina con tanta tenerezza quando serve ma che è capacissima di "prenderti a sberle" per farti ragionare quando non lo fai più!

Tantissimi auguri commarella del mio cuore. Sei la sorella maggiore che non ho mai avuto».

Buon compleanno a Debora anche dalla redazione di TermoliOnLine.