Marianna Mastrangelo

SAN MARTINO IN PENSILIS-CAMPOMARINO. Tantissimi auguri alla neo dottoressa Marianna Mastrangelo per il conseguimento della sua laurea in Scienze dell'educazione all'Unicusano di Roma.

"Siamo fieri ed orgogliosi di te. Ora vola in alto e insegui i tuoi sogni con la stessa tenacia che ti ha guidato finora". Auguri da mamma, papà e i tuoi fratelli.