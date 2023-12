Luca De Laurentis

TERMOLI. Luca De Laurentis si è laureato in modo più che brillante nella magistrale in Design del prodotto a Pescara, con 110 e lode, oltre al diritto di pubblicazione. questo il pensiero per lui: "Orgogliosi di te e del traguardo raggiunto.

Tanti auguri da mamma e tutta la famiglia". Felicitazioni anche sa parte della nostra redazione.