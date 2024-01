Martina Meola

TERMOLI. Una ragazza a modo, garbata, raffinata, gentile nei modi e dal sorriso pulito.

Una giovane fanciulla ben educata grazie ai solidi insegnamenti impartiti da mamma Candida, babbo Donato e dalla sorella maggiore Francesca. Intelligente e metodica nello sport e nella vita.

Studiosa e seria in ogni ambito in cui si è cimentata sin da bambina, basti ricordare i suoi lusinghieri risultati nell'atletica leggera, disciplina che l'ha vista sul podio già da quando era appena esordiente, rendendola vanto non solo per la sua famiglia, ma altresì per la Runners Termoli, società della quale con orgoglio e rispetto ha sempre onorato i colori.

Buon diciannovesimo compleanno, Martina Meola! Augurissimi di gioia e soddisfazioni in tutti i campi dell'esistenza.