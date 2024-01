Anna Viggiani

LESINA. Anna Viggiani compie 47 anni: "Auguri di buon compleanno! Ai tuoi 47 anni da non mostrarli... resta così come sei... speciale... e grazie di avermi dato tua figlia che ora è diventata mamma di tua nipote. Quello che fai per i nipoti sono piccolezze che ci fanno capire quanto sia importante il bene che vuoi per loro. Ti mandiamo un augurio da Alessia, David e la piccola Aurora».