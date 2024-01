Francesco Sciarretta

TERMOLI. Compie oggi 50 anni, augurissimi a Francesco Sciarretta: «Ciao Amore, oggi è il tuo compleanno, ma no il compleanno come gli altri anni, oggi è importante perché è mezzo secolo, si oggi né compi 50, ma i numeri non contano, perché con il tuo carattere, il tuo modo di fare e di dire quando sei in compagnia, in mezzo alla gente, il tuo modo di fare quando lavori, non né dimostri affatto, sei spiritoso, socievole, trovi sempre le tue risposte pronte, per far ridere sempre tutti, hai due figli che ti adorano, non gli fai mancare nulla, ti amiamo, continua sempre così, la vita è bella, tantissimi auguri, da tua moglie Franca, i tuoi figli, Samuele e Carmen».