Fiorella De Paola

TERMOLI. Buon compleanno a Fiorella De Paola che compie oggi 50 anni. La dedica speciale da parte dei figli Aurelio e Maria Aurelia.

"Cara mamma complimenti per questo grande traguardo dei 50 anni, per me e Maria ne dimostrerai sempre 30. Ti ringraziamo per tutti i momenti felici e tristi insieme, ci hanno aiutato a crescere e a capire il vero significato del volersi bene! Grazie per l'educazione tramandata, sappiamo quanto ne vai fiera di questo. Goditi i tuoi 50 anni, i tuoi figli resteranno sempre al tuo fianco. Ti vogliamo bene. Maria Aurora e Aurelio".