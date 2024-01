Graziella Vizzarri

LARINO. Graziella Vizzarri compie gli anni. «Cara Graziella, tantissimi auguri di buon compleanno a te che dai voce a chi non ha voce impegnandoti costantemente nella costruzione di ponti e a valorizzare ognuno in quanto persona non fermandoti mai all'apparenza ma andando sempre oltre!" Con profondo affetto ed ammirazione, la tua amica Arianna».