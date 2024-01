Maria Pagnotta

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Rinnovo patente da record per Maria Iantomasi. Una patente di guida rinnovata con successo in Commissione a 81 anni. Un traguardo di non poco conto per Maria Iantomasi, per tutti Maria Pagnotta, che ha superato brillantemente l'esame in Commissione a Campobasso. Ora tra le strade non proprio rettilinee del Molise, ma anche quelle dell'Italia e... dell'estero potrà continuare a sfrecciare (scherziamo) con la sua auto fiammante nella bellezza della vita e di ogni viaggio pieno di emozioni.