Tonino Raimondo

GUGLIONESI. Buon compleanno a Tonino Raimondo che oggi spegne 69 candeline.

«Caro papà, il tuo amore ci ha dato la capacità di credere in noi stessi. Grazie per il supporto e per i tuoi insegnamenti! Buon compleanno all’uomo che ci ha insegnato a sognare in grande e a lavorare duramente per raggiungere gli obiettivi. Buon compleanno all’uomo che ci ha spiegato tutto e che ci mostra la strada corretta da seguire ogni giorno. Un padre non è un’ancora che ci trattiene né una vela che ci porta con sé, ma una luce il cui amore ci mostra la via. Buon compleanno papà. Ti vogliamo bene, se non ci fossi bisognerebbe inventarti, e noi ti rifaremmo proprio come sei». Buon compleanno dai figli Luigi e Michela con le rispettive famiglie.