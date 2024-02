Angelo Ciota

URURI. Angelo Ciota compie 18 anni: infiniti auguri. «È un giorno molto importante per te. Un momento tanto atteso e molto speciale. Per un attimo pensiamo a questo primo "pezzo" della tua vita e a quante ne abbiamo passate, tutte insieme, mettendo sempre al centro l'amore per la famiglia e la bellezza dello stare insieme, nelle gioie e nelle difficoltà.

Tu hai dimostrato tanta forza, coraggio, gioia di vivere e hai insegnato tanto a tutti noi. Per questo, in occasione dei tuoi 18 anni che festeggi in ottima salute, ti diciamo grazie con tutto il cuore. Il nostro augurio è quello che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni e di non perdere mai la speranza. Noi saremo sempre al tuo fianco. Buon compleanno maggiorenne! Papà Domenico, mamma Maria Cinzia, Adriana Pia e Alessandro, da tutte le persone che ti vogliono bene».